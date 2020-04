Het Park ligt er prachtig bij Christian Hennuy

02 april 2020

12u14 0 Hoegaarden In deze coronatijden worden de mensen aangemoedigd om een frisse neus te halen. Zo worden er verschillende wandelingen in Hoegaarden aangeraden. Maar eentje in het Park van Hoegaarden kan er steeds bij. Op dit ogenblik van het jaar ligt het Park er prachtig bij. Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn daar te gaan samentroepen.

Men kan opteren voor de Rosdelwandeling, de wandeling Mene en Jordaan in Meldert of andere grote wandelingen in de holle wegen, maar wie het korter wil houden kan steeds in Hoegaarden centrum in het kapittelpark terecht. Zeker een aanrader bij dit mooie weer.

Twee jaar geleden werd afgestapt van het concept ‘Toontuinen’ en overgeschakeld naar ‘harmonisch groen- en parkbeheer’. Het park wordt een plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten om te spelen, te wandelen en elkaar te ontmoeten. Hiervoor werden al een aantal zitbanken aangekocht en extra speeltuigen voorzien. En komen er nog bij, en ook een buitenklas is gepland. Op dit ogenblik is door de coronacrisis de speeltuigenzone uiteraard afgesloten.

Er werden al heel wat werkzaamheden uitgevoerd. Zo werd de centrale dreef heraangelegd in dolomiet gemengd met cement, om een betere ondergrond te hebben, want bij de vorige dreef was er heel wat uitspoeling. De betonnen trappen werden eveneens weggehaald, zodat het in de toekomst gemakkelijker wordt voor rolstoelen. De wandeling van wzc Villa Hugardis tot aan het Kapittelhuys via het Park is immers een klassieker voor de rusthuisbewoners.

“Een gedeelte van het Park beneden werd omgespit en ligt klaar voor bezaaiing. Daar wordt een bloemenweide ingezaaid”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

Info: www.gemeentehoegaarden.be