Het Melderts Toneel brengt ‘Foefoe!’ Christian Hennuy

11 februari 2020

19u04 0 Hoegaarden Het Melderts Toneel brengt in de toneelzaal van het Sint-Janscollege in Meldert vier opvoeringen van ‘Foefoe!’, een honds blijspel van Peter Kremel in een regie van Marc Meulemans.

Dit jaar speelt het stuk zich af in een kasteel in 1929. In de adellijke familie De la Chienne-de la Chatte is er geen enkel gebrek aan geld. Geld in overvloed, eigenaardigheden des te meer. Maar wat als de beurs crasht en alle aandelen plotseling waardeloos worden? Past de familie zich aan of houden zij kost wat kost vast aan hun oude gewoontes?

De opvoeringen van het blijspel vinden plaats op zaterdagen 22 en 29 februari om 20 uur, op vrijdag 28 februari om 20 uur en op zondag 23 februari om 15 uur, in het Sint-Jancollege, Waversesteenweg 1 in Meldert - Hoegaarden. De toegang bedraagt 9 euro in voorverkoop, aan de kassa wordt 10 euro neergeteld.

Info kaarten: 016/76.74.29, 016/76.71.67 , hetmeldertstoneel@gmail.com of www.hetmeldertstoneel.be