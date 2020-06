Herinrichting plein voor oud gemeentehuis start begin volgend jaar Christian Hennuy

12u24 0 Hoegaarden Nog tot eind juni loopt het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor de aanleg van fietspaden langs de Goetsenhovenstraat in Outgaarden, en de heraanleg van het plein voor het oud gemeentehuis, waar meerdere straten op uitkomen. “Dit pleintje zit mee in het dossier van de fietspaden. Als de omgevingsvergunning er is, dan kan de realisatie van het project begin volgend jaar”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De fietspaden worden in grijze beton aangelegd. Terwijl ze in de zone 50 aanliggend verhoogd worden aangelegd, worden ze in de zone 70 ‘vrijliggend’ aangelegd. Tussen de Kerkstraat en Bostsestraat komen fietssuggestiestroken.

Het kruispunt Bostsestraat-Jongensschoolstraat, voor het oud gemeentehuis wordt volledig heringericht. Er komen verkeersgeleiders in het midden om het verkeer vanuit Goetsenhoven af te remmen met een asverschuiving. De Bostsestraat en Jongensschoolstraat krijgen een aparte aansluiting op de Goetsenhovenstraat. Rond de kapel komt er een groene zone.