Herinneringen aan jeugd in de Doelstraat Christian Hennuy

19 augustus 2019

15u23 0 Hoegaarden Catherine Mahieu uit Wemmel heeft een boekje uitgebracht over haar jeugdherinneringen in Hoegaarden en in Tienen in de jaren ’50 en ’60. “Ik heb dit boekje in de eerste plaats voor mezelf en mijn familie geschreven, maar wie het wil bestellen kan dat steeds doen”, zegt Catherine Mahieu.

“Ik ben de kleindochter van Dil van Jef Kaaie van de ijzerwinkel in de Doelstraat, waar ik woonde. Toen we naar Brussel verhuisden heb ik er tijdens vele weekends en alle vakanties tot mijn 18de de mooiste tijd van mijn leven doorgebracht. Ook in Tienen heb ik heel wat herinneringen”, aldus Catherine Mahieu (67). De ijzerwinkel van Kaaie lag naast het steegje, tussen het voormalige bankgebouw en de huidige krantenwinkel, in die tijd een meubelwinkel. Heel wat buren uit de Doelstraat komen aan bod in het boekje. Catherine had het plan opgevat om het huis van haar oma Dil te kopen en er te gaan wonen, maar het kwam er niet van, omdat haar oma Hoegaarden verliet en beurtelings bij haar dochter Hilda en zoon Henri ging wonen. Het huis werd verkocht en werd in 2000 afgebroken. In het boekje staan ook herinneringen aan Tienen, waar Catherine Mahieu geboren is. Ze woonde er nog in de Hoegaardenstraat.

Wie geïnteresseerd is, kan het boekje van 127 bladzijden en met heel wat oude foto’s kopen voor 17 euro (+ 3 euro port). Bestellen kan via pisces3352@gmail.com.