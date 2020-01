Herdenking en afscheid tijdens nieuwjaarsreceptie in jeugdhuis Christian Hennuy

12 januari 2020

10u16 0 Hoegaarden De nieuwjaarsreceptie van jeugdhuis de Klup vzw is een traditie in Hoegaarden, met telkens een optreden en veel ambiance. Ditmaal zorgden The Pixels voor actie. Maar het was ook een moment van herdenking en van afscheid. Marinka Kerryn stopt na zes jaar voorzitterschap, en de foto van de overleden erevoorzitter Freddy Mannaerts krijgt een plaats in het jeugdhuis.

Kim Hennuy nam de honneurs waar voor de herdenking van Freddy Mannaerts die op 27 april vorig jaar overleed. Freddy is meer dan 25 jaar voorzitter geweest van de Klup en was sinds zijn afscheid in 2006 erevoorzitter. “Een van de dingen die hem nauw aan het hart lagen was het geven van een tweede kans aan jongeren. Zo zijn er heel wat jongeren werkstraffen komen uitvoeren onder zijn begeleiding. Getuige daarvan is nog steeds de voordeur van het vroegere lokaal van de Klup in de Doelstraat, die onder zijn toezicht werd gerestaureerd”, aldus Kim. De foto van Freddy werd opgehangen door voorzitter Marinka Kerryn en afgevaardigd bestuurder Eddy Taverniers.

In januari 2014 werd de toen 21-jarige Marinka Kerryn opvolgster van Jurgen Mespreuve, als voorzitter. Ze werd zo de jongste voorzitter in de geschiedenis van het jeugdhuis. Nu stopt ze als voorzitter, maar blijft wel deel uitmaken van de raad van bestuur. Het bestuur zette de afscheidnemende voorzitster in de bloemetjes.

Er komen dit jaar ook vernieuwingen in de Klup, met nieuwe barverantwoordelijken, een nieuwe voorzitter en meerdere activiteiten. De Klup verhuisde 9 jaar geleden naar de huidige locatie aan de sporthal. Volgende nieuwjaarsreceptie wordt dus ook de 10de verjaardag van het jeugdhuis aan de Tiensestraat.