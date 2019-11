Herdenking aan 30-jarig monument van George Parramore Christian Hennuy

30 november 2019

16u49 0 Hoegaarden Op 2 september 1989 werd in aanwezigheid van de familie van George Parramore het monument aan de Waversesteenweg ingehuldigd. Nu 30 jaar later was er nog veel belangstelling voor de herdenking van de gesneuvelde oorlogsheld George Parramore.

De herdenking werd georganiseerd door het Parramore comité en de Confrérie der Vijf Geslachten. Carine Puttevils, voorzitter van het Parramore comité: “Sinds ons laatste bezoek aan het monument vorig jaar zijn er een foto van George Parramore en een plakkaat met uitleg in vier talen bijgekomen. De foto van George Parramore werd bij hem thuis in Virginia genomen, enkele maanden voor hij stierf in 1943. “ Zoals steeds waren de Verenigde Staten officieel vertegenwoordigd. Colonel Jason Gingrich: “Het is fijn te zien dat jullie nog een Amerikaanse gevallen oorlogsheld herdenken. Nog altijd staat de Amerikaanse luchtvaart paraat om te doen wat George Parramore deed”.

Op 1 december 1943 stortte de Amerikaanse valschermspringer George F. Parramore in Hauthem te pletter. George Fisher Parramore werd op 9 november 1921 geboren in Cheriton – Virginia. Na zijn opleiding vloog hij naar Engeland.

Op woensdag 1 december 1943 maakte hij deel uit van een gevaarlijke opdracht boven het Ruhrgebied in Duitsland. De Liberator werd bij de terugtocht, tussen de Duitse grens en onze regio, aangevallen en getroffen door Messerschmits 110, waarbij verschillende bemanningsleden, waaronder Parramore, gewond werden. Hij hielp verschillende bemanningsleden het toestel verlaten, maar toen hij zelf sprong, kwam hij op de stabilisator van het staartstuk terecht, waardoor zijn valscherm niet helemaal open ging. Hij stortte te pletter op het Wijnhofveld in Sint-Catharina Hauthem. De bommenwerper stortte neer tussen Opvelp en Bevekom.

Wat er achteraf gebeurd is, is onduidelijk: heiligschennis op het lijk door collaborateurs, en dreiging door het verzet om de oorlogsburgemeester in een mesthoop te begraven. Alleszins, na lang aarzelen gaf oorlogsburgemeester Celis de toestemming het lijk in een kist te leggen.

