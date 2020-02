Help mee met beheer van moeras aan de Mene Christian Hennuy

07 februari 2020

13u58 0 Hoegaarden Op zaterdagnamiddag 8 februari wordt een nat overstromingsgebied van Natuurpunt Velpe -Mene in de Vroente in Hoxem-Hoegaarden beheerd. Wie wil helpen, is welkom om 13.30 uur aan de picknickbank op het einde van de Persstraat in Hoxem. Het terrein ligt er zeer nat bij. De deelnemers zijn verwittigd.

De Vroente vormt een schakel in de Menevallei of vallei van de Molenbeek, met moerassige ruigten en graslanden, die bij hoogwaterstand het hemelwater natuurlijk opvangen. Natuurpunt beheert in het gebied Mene - Jordaan meer dan 115 hectare grond. Dit bestaat uit een mozaïek van moerassen, bossen en natte graslanden. Het gaat om wetlands, die onmisbaar zijn in tijden van klimaatverandering. “Wetlands zijn ideale buffers gezien ze koolstof opslaan en tijdens overstromingen veel water vasthouden. Vlaanderen verloor 75 procent van zijn wetlands in de afgelopen 50-60 jaar. Gelukkig beseffen Europa en onze regering dat het herstel van wetlands heel wat voordelen met zich meebrengt”, aldus Abts.