Hartstarter voor Mariadal en de hele buurt Christian Hennuy

18 november 2019

19u13 4 Hoegaarden Aan de schoolcampus Mariadal in Klein Overlaar in Hoegaarden werd een hartstarter of AED-toestel ingehuldigd. De hartstarter is bewust buiten aan de schoolcampus geïnstalleerd zodat deze ook altijd ter beschikking is van de buurtbewoners.

“ Het AED-toestel kon geplaatst worden dankzij de bijdragen van verschillende lokale ondernemers en service club Ronde Tafel Tienen. We hopen dat we dit toestel nooit nodig zullen hebben, maar als er zich toch een incident voordoet met plotse hartstilstand, kunnen we dankzij de hartstarter en hartmassage hopelijk een leven reden”, aldus Frederik Vander Elst, directeur van de Vrije Basisschool Mariadal.

In België zijn er jaarlijks tussen de 10 à 11.000 hartstilstanden buiten het ziekenhuis. De actuele overlevingskans van plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis bedraagt slechts 8 à 10%. Maar door snel op te starten met het geven van ‘borstcompressies + beademing’ en het gebruik van een AED, kan men de overlevingskans theoretisch verhogen tot max. 60 à 70%. Een aantal personeelsleden van de school worden opgeleid om met het toestel te werken.

Het AED-toestel kwam er door de Ronde Tafel Tienen, Jodoco, Kestens Montage NV, Activatis, Garage Manu, Gezinsbond, Tiense Suikerraffinaderij, Algemene Schrijnwerkerij Olivier BVBA en tenslotte ook nog sponsor Liema BVBA.