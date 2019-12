Harmonieorkest Feniks brengt ‘A Winter’s Night’ Christian Hennuy

19 december 2019

11u15 0 Hoegaarden Op zaterdag 28 december presenteert Feniks om 20 uur in de Sint-Gorgoniuskerk, ‘A Winter’s Night’. De muzikanten van Harmonieorkest ‘Feniks Hoegaarden’ gaan voor wat licht en sfeer zorgen in deze donkere tijd tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Kerstmis is ongetwijfeld de gezelligste tijd van het jaar. Een mooie tijd, vol warmte en samenzijn. Kerstmis is de tijd van vrede, vriendschap en liefde. Maar de eindejaarsperiode is ook gure wind, koude en korte dagen. ‘A Winter’s Night’ is een remedie hiertegen. Het concert brengt een mengeling van sfeervolle kerstnummers met wondermooie film- en popmuziek o.l.v. Jeroen Bavin. Dit alles in het prachtige kader van de monumentale Hoegaardse Sint-Gorgoniuskerk.

Kaarten zijn aan 6 euro verkrijgbaar bij alle muzikanten of via info@fenikshoegaarden.be.