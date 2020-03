Harmonie Feniks: “Ons groot concert kan dit jaar niet meer plaatsvinden” Christian Hennuy

26 maart 2020

15u24 0 Hoegaarden Dit weekend zou normaal het concert ‘Femmes Fatales’ van Feniks Hoegaarden plaatsgevonden hebben. “Ik zie de mogelijkheid niet om dat concert nog later op het jaar te organiseren. De kans dat we met muzikanten weer bijeen mogen zitten voor september is heel klein, en de planning van de sporthal zit van september af al helemaal vol. Dus geen groot concert dit jaar”, aldus Peter Laermans, woordvoerder van de Hoegaardse harmonie Feniks.

“Deze coronacrisis kan nare gevolgen hebben voor de vereniging. We zijn anderhalf jaar bezig geweest met de repetities voor dit concert. En wie zegt dat na deze onderbreking, alle muzikanten gaan terugkomen? Het is een totaal verloren jaar voor ons. We proberen de muzikanten toch te motiveren om eens regelmatig hun instrument vast te pakken, want iemand die maanden stilligt moet daar weer hard aan werken bij de hervatting. Dat is zowat hetzelfde als bij sporters. Van zodra we mogen, starten we weer met repetities. Op 16 augustus staat een optreden in de Viandra in Tienen gepland, maar ook dat blijft onzeker”, aldus Peter.

“Femmes Fatales was helemaal klaar. Dat concert zo volledig overhevelen naar volgend jaar gaat niet. Muzikanten moeten iets hebben om naartoe te werken, dus maanden hetzelfde blijven doen gaat niet. Voor de vereniging heeft het wegvallen van het concert zware financiële gevolgen. Gelukkig hebben we de meeste contracten zonder vergoeding kunnen opzeggen. Maar er was al een deel betaald, en we gaan uiteraard de inkomsten van een aantal sponsors missen. In mei-juni missen we ook een aantal processies die betaald worden. De huur van ’t Paenhuys, ons repetitielokaal, valt dan weer weg”, aldus Peter.

Nieuwe dirigent

‘Femmes Fatales’ was normaal het afscheid van dirigent Jeroen Bavin. “De hele procedure voor een nieuwe dirigent ligt stil. We hebben wel een aantal kandidaten, maar ik heb geen zin in sollicitatiegesprekken via skype. Van zodra het mag, gaan we rechtstreeks met die mensen praten”, vertelt Peter Laermans.

In deze coronatijden zijn de problemen die aangehaald werden op de voorstelling van het concert op de achtergrond geraakt. Zo heeft de harmonie Feniks nog te kampen met de instrumentenkeuze van leerlingen in de muziekschool. De muziekschool van Hoegaarden draaide tot voor kort op volle toeren, maar leerlingen kiezen voor instrumenten die men bij Feniks niet kan gebruiken: piano, gitaar of drums. “Dit heeft vooral te maken omdat de jongeren blaasinstrumenten niet kennen”, aldus Peter. Andere problemen zijn de uitdaging om jonge gezinnen weer naar verenigingen toe te brengen, want het publiek van de concerten wordt steeds ouder. Het verminderen van de lokale handel tenslotte, heeft tot gevolg dat er steeds minder sponsors zijn, toch een belangrijke bron van inkomen voor de harmonie.