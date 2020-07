Hans Wuestenberg dirigeert voortaan bij Feniks: “Repetities zijn begonnen, maar zonder concreet muzikaal doel door coronamaatregelen” Christian Hennuy

17 juli 2020

14u37 0 Hoegaarden Het geplande concert van Feniks Hoegaarden dat zou plaatsvinden in maart, ‘Femmes Fatales’, werd afgelast door de coronacrisis. Bij de voorstelling van dat concert werd de nadruk gelegd op de zoektocht naar een nieuwe dirigent. Ondertussen werd met Hans Wuestenberg (54) uit Drieslinter een nieuwe, ervaren dirigent gevonden. Een concrete planning voor nieuwe concerten is er nog niet in door de coronamaatregelen, maar de repetities zijn wel al volop bezig.

Peter Laermans, een van de verantwoordelijken van Feniks, legt uit hoe ze bij Hans Wuestenberg terechtkwamen. “We gingen Hans om advies vragen over de kandidaturen die we binnengekregen hadden. Jeroen Bavin was erbij, en die vroeg Hans recht op de man af of hij het zelf niet beter kon doen. En zo heeft Hans toegehapt.”

Hans Wuestenberg is heel gekend in de streek, onder meer doordat hij een muziekwinkel uitbaat in de Gilainstraat in Tienen, al sinds 1993. “Ik ben begonnen met slagwerk als vijfjarig jongetje bij Vreugdegalm”, vertelt Hans. “Daarna schakelde ik over op koperinstrumenten en ging ik naar de academie in Tienen, en vervolgens naar het conservatorium in Brussel en Antwerpen. Ik speelde bij het Cuypers ensemble en acht jaar bij de Brass band Willebroek, waar we in 1993 nog Europees kampioen mee werden. Daarna begon ik in Tienen met mijn muziekwinkel”, aldus Hans.

Maar als we twee meter afstand van elkaar moeten houden, is een concert onmogelijk. Samenspel en klank zouden verloren gaan. We weten ook nog niet of alle muzikanten na de lockdown de draad weer gaan opnemen Peter Laermans

Hans heeft heel wat ervaring als dirigent: Saint-Pierre Tienen, Vreugdegalm Linter, Crescendo Glabbeek, Binkom, Sint-Amand Hoeleden, Sint-Cecilia Gingelom en nu ook Feniks Hoegaarden. Op dit ogenblik dirigeert hij nog het Hagelands Fanfare Orkest, Sint-Cecilia Gingelom en Feniks.

Niveau behouden

De harmonie is niet helemaal 'nieuw terrein’ voor Hans. “Ik kende al heel wat mensen van de harmonie in Hoegaarden”, vertelt Hans. “Het is mijn job in de muziekwinkel om contact te houden met de verenigingen. En ik ken deze harmonie nog van voor de fusie, toen ze nog studiekampen organiseerden in de Pax en in de Cerkel. Ik heb nu drie repetities geleid en ik weet al dat hier zeer goede muzikanten zitten. Ik vind het ook heel straf dat er in deze periode al meer dan dertig muzikanten op de repetitie aanwezig zijn. Op dit ogenblik hebben we nog geen speciaal muzikaal doel. We spelen om niveau te houden en vooral om elkaar te leren kennen. Door de coronabeperkingen is er nog geen duidelijk project”, zegt Wuestenberg.

“Alles wat gepland is, is een groot vraagteken. Voorlopig staat alleen ‘A winter’s night’ op de planning in de kerstperiode in de kerk”, vertelt Peter Laermans van Feniks. “Maar als we twee meter afstand van elkaar moeten houden, is een concert onmogelijk. Samenspel en klank zouden verloren gaan. We weten ook nog niet of alle muzikanten na de lockdown de draad weer gaan opnemen. We zijn alleszins hier in het Paenhuys weer opgestart met repetities, met duidelijke veiligheidsmaatregelen. We starten nu ook de jeugdband weer op. We hadden acties gepland om het bespelen van blaasinstrumenten te promoten, want dat is nodig voor onze muziekvereniging. Voorlopig zijn die acties weggevallen door de lockdown”, aldus Peter. “Toch is dat echt nodig, want bij de muziekscholen kennen ze alleen piano, gitaar en viool”, besluit kersvers dirigent Hans.