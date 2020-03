Grote onzekerheid over Feniks- concert wegens corona Christian Hennuy

Hoegaarden Begin deze maand stelde Feniks Hoegaarden met trots het grote concert 'Femmes Fatales' voor, voorzien in de sporthal van Hoegaarden op zaterdag 28 maart.

Meer dan 50 muzikanten zouden spelen voor honderden toeschouwers. Door het coronavirus is de kans groot dat dit concert geschrapt wordt, of uitgesteld. Peter Laermans van Feniks Hoegaarden: “De beslissing is nog niet gevallen, maar ik verwacht dat het concert geschrapt wordt. Eigenlijk zijn we aan het wachten op een algemeen verbod, omdat dit juridisch belangrijk is voor onze vereniging. Wij hebben immers heel wat contracten afgesloten, en als we het zelf aflassen moeten we voor alles opdraaien. Als het verboden wordt door de overheid, is het iets anders. Ik verwacht toch dat het afgelast wordt. Dit gaat evenwel zware financiële gevolgen hebben voor onze harmonie”.