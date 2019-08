Grondige onderhoudswerken aan Sint-Catharinakapel



Christian Hennuy

08 augustus 2019

14u41 3 Hoegaarden Er worden grondige onderhoudswerken uitgevoerd aan de Sint-Catharinakapel van Hauthem, maar eerst moet er nog een budgetwijziging doorgevoerd worden bij de gemeente, want in de begroting 2019 zijn deze werken niet gepland.

“Het worden grote onderhoudswerken van het dak en het ijzerwerk. Vooral de ramen, onderverdeeld met ijzerwerk, hebben een grondige restauratie nodig. Er moeten ook een aantal leien vervangen worden”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). IGO heeft op 2 juli een definitieve offerte gemaakt van 29.950, 22 euro, zonder btw.

Aangezien dit een beschermd monument is, maar er geen eredienst-functie is, kan de gemeente slechts 40% subsidie ontvangen. Concreet bedraagt de mogelijke subsidie 11.980,08 euro, met een eigen inbreng van de gemeente van 24.259,68 euro. Tijdens de opmaak van dit dossier werd vastgesteld dat de kapel eigendom is van de kerkfabriek Sint-Gorgonius. De gemeente kan evenwel, mits hun akkoord en medewerking, de subsidieaanvraag indienen. Hiervoor wordt best een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en de kerkfabriek.