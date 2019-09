Greeters zijn klaar voor najaar Christian Hennuy

04 september 2019

13u15 0 Hoegaarden Ook als het kouder wordt en als de dagen korter worden, staan de Hoegaardse greeters paraat om nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen rond te leiden in hun dorp. Ze doen dat te voet, per fiets of zelfs met de rolstoel. Op Monumentendag zitten de greeters mee in de organisatie.

Greeters zijn vrijwilligers die gratis bezoekers wegwijs maken in al het moois wat hun dorp te bieden heeft. Afgelopen zomer werden meer dan 300 bezoekers rondgeleid door de greeters, soms voor een fikse natuurwandeling, soms voor een historisch bezoek, altijd op maat van de bezoeker. Bezoekers kwamen zowel van ver, o.a. uit Amerika, als van dichtbij. En de Hoegaardse greeters zijn nu mooi herkenbaar aan hun gele vestjes.

De greeters gaan dit najaar ook op vorming naar Jodoigne. De pas opgerichte greetergroep daar zal hen wegwijs maken in de stad over de taalgrens. Op zondag 8 september is er weer Start to Hoegaarden langs herboren erfgoed op de Open Monumentendag, georganiseerd door Hoegaarden greeters en Gemeente Hoegaarden. Het Schip staat in de kijker, maar ook het Arendsnest en de Paradijshoeve.

Iedereen kan een gratis greeter boeken. Info op www.hoegaardengreeters.be.