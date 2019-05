Greeters nodigen iedereen weer uit voor Start to Meldert Christian Hennuy

23 mei 2019

12u01 0

De Greeters nodigen iedereen uit op zondag 2 juni om 14 uur aan de Sint-Ermelindiskerk voor een nieuwe ‘Start to Meldert’. Luc Minten en greeter Joost zijn de gidsen en leiden rond tijdens een wandeling langs de relicten van het ridderlijk verleden in kerk, kapel, dorp, donjon, kasteel en park. Nikki Huts leidt rond in de pastorie. Een ideale manier om het dorp op een andere manier te leren kennen, namelijk die van de ‘heerlijkheid Meldert’ of het ridderlijk verleden van Meldert. Deelname is gratis.