Greeters leiden rond in het brouwersdorp Christian Hennuy

14 februari 2020

10u11 0 Hoegaarden De greeters van Hoegaarden pakken samen met de Toeristische dienst uit met een nieuwe reeks van ‘Start to Hoegaarden’. Er zijn er drie gepland: in Hoegaarden, Outgaarden en Meldert.

Greeters zijn vrijwilligers die van hun dorp of streek houden en zo bezoekers gratis willen rondleiden. De Hoegaardse greeters ontvangen iedereen met plezier, of ze nu de gemeente al kennen of niet. Er worden drie ‘Start to Hoegaarden’ georganiseerd, maar om het even wie kan beroep doen op een greeter voor een bezoek op een ander ogenblik. Er worden bij zo’n privé rondleiding maximaal 6 personen per greeter toegelaten en de rondleiding is gratis.

Op zaterdag 21 maart is er de eerste Start tot Hoegaarden, met die dag een open brouwdag in het Paenhuys van 11 tot 16 uur. Om 13.30 uur vertrekt een bierwandeling aan het Toeristisch infopunt op de Houtmarkt.

Op zondag 31 mei is er de ‘Start to Moutgaarden’, met vertrek aan de pastorietuin naast de kerk van Outgaarden om 14 uur. Deze wandeling werd genoemd naar het nieuwe Outgaardse bier ‘Moutgaarden’.

Op zondag 7 juni om 14 uur is er de ‘Start to Meldert’ voor een wandeling langs de veldkapellen. De start is voorzien om 14 uur aan de Sint-Ermelindiskerk.

Info en reservatie: toerisme@hoegaarden.be, 016/76.87.52 of www.hoegaardengreeters.be