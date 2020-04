Gratis noodopvang tijdens de Paasvakantie Christian Hennuy

02 april 2020

19u22 0 Hoegaarden Tijdens de paasvakantie zal er gratis noodopvang aangeboden worden in de buitenschoolse kinderopvang Ferm aan de Kloosterstraat in Hoegaarden.

Dit wil zeggen dat ‘Ferm kinderopvang’ uitzonderlijk de standaard tarieven niet zal aanrekenen, en dat deze negen vakantiedagen niet gefactureerd zullen worden. Deze afspraak is enkel geldig gedurende de paasvakantie en heeft geen invloed op de normale facturatie voor- en na-schools van de afgelopen weken.

Ook de regels voor wie er wel of niet naar de opvang kan komen in de paasvakantie blijven dezelfde. Het blijft uiteraard enkel gaan over noodopvang voor gezonde kinderen waarvan ouders in de cruciale beroepen werken, waarvan geen van beide ouders kan thuiswerken of kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze opvang kan ook enkel via kthiry@samenferm.be of via telefonisch contact met de verantwoordelijke op 0470/20. 60. 43 aangevraagd worden en dient zo snel mogelijk te gebeuren.