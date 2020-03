Graag melding over hoogdringend gebruik camera’s Christian Hennuy

13 maart 2020

11u19 4 Hoegaarden De korpschef van de politiezone Getevallei heeft toestemming gevraagd aan de gemeente Hoegaarden om ANPR-camera’s te gebruiken voor automatische nummerplaatherkenning, en het plaatsen van vaste camera’s in de besloten plaatsen waarvan de politie beheerder is. In geval van hoogdringendheid kan voor een specifieke opdracht de burgemeester mondelinge toestemming geven aan de korpschef om gebruik te maken van camera’s waarvoor nog geen principiële toestemming werd verkregen. Hier vraagt de Gewoon Wit-oppositie een schriftelijke bevestiging.

Op dit ogenblik staat er nog maar één ANPR camera in Hoegaarden, aan de invalsweg richting E40, maar er kunnen er bijkomen. “Als het gaat om nummerplaatherkenning is er geen probleem. Maar we vinden dat er voor extra camera’s de toestemming van de raad moet komen. We vinden ook dat in geval van hoogdringendheid de burgemeester inderdaad mondelinge toestemming kan geven voor het gebruik van extra camera’s, maar dat dit achteraf wel schriftelijk moet bevestigd worden, met de omschrijving van de reden van hoogdringendheid”, aldus oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit).

“Het gaat om de bevoegdheid van de politieraad, dus moet de communicatie ook via de politieraad gebeuren, maar het kan geen probleem zijn om dit achteraf te melden”, aldus de reactie van burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De ANPR-camera’s bieden mogelijkheden bij georganiseerde eigendomscriminaliteit door rondtrekkende daders en de detectie van geseinde voertuigen. De pakkans wordt hierdoor gevoelig verhoogd. Ook inzake verkeershandhaving kunnen ANPR-camera’s een meerwaarde betekenen bij het oplossen van vluchtmisdrijven en het aanpakken van o.a. niet verzekerde voertuigen. Uiteraard moet de verwerking van persoonsgegevens conform de geldende wetgeving verlopen.