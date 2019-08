Graafwerken in Hauthem starten in september Christian Hennuy

07 augustus 2019

12u47 0 Hoegaarden De voorbereidende werken voor de aanleg van de gescheiden riolering door Aquafin in Sint-Catharina Hauthem is van start gegaan. Er zijn al wegmarkeringen aangebracht. De echte graafwerken starten begin september.

“Er worden nu voorbereidende werken uitgevoerd, maar de eerste graafwerken gebeuren voor de pompstations, één aan de kapel, en een tweede op één van de laagste punten van Hauthem, aan de kabine links naar beneden”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). De werken zullen 21 maanden duren, beginnend met de aanpassing van leidingen in de ondergrond. In fase 1 gaat het om de straat van aan de cabine naar beneden tot op het kruispunt. Daar zou alles dit jaar moeten geklaard zijn. Daarna vervolgen half januari in fase 2 de werken richting kapel, en wordt een nieuw bufferbekken aangelegd beneden aan Kauterhof – Egypte. Dan wordt meteen ook de riolering in de zijstraat van de Kauterhof richting Zavelputten (Sluppe) aangepakt. In fase 3 wordt Hauthem van aan de cabine tot aan de bareel aan de weg naar Meldert, aangepakt. Deze werken moeten eind december 2020 gerond zijn. De vierde en laatste fase is de Kauterhof van aan de helling naar Hauthem tot beneden aan de Loriersstraat. Alles zou voor het bouwverlof 2021 moeten klaar zijn.