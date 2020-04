Gorgonius is de nieuwe naam voor de Clementus Christian Hennuy

11u36 0 Hoegaarden Het brouwproject Moutgaarden pakte in november vorig jaar uit met het ‘Clementus’ bier. Het bier kende onmiddellijk succes, maar er kwam reactie vanuit Herzele, omdat er daar al een bier ‘Clément’ gebrouwen wordt. Er werd een nieuwe naam gezocht en zelfs een queeste naar de naam aan verbonden. Op Palmzondag werd die bekend gemaakt: Gorgonius Blond en Gorgonius Tripel.

Het Moutgaarden Brewing Team had al twee bieren klaar, de gewone Clementus en de Tripel die in de feestmaand werd uitgegeven. Maar er kwam reactie tegen de subnaam vanuit Herzele. Clément, een Ale gebrouwen door bierbrouwerij De Ryck in Herzele, werd in 2019 gelanceerd als ode aan brouwer Clément de Ryck. Vandaar het bezwaar tegen Clementus, dat zo genoemd werd omdat Geert Clément uit Outgaarden de mensen van Moutgaarden leerde brouwen. Het team van Moutgaarden ging op zoek naar een nieuwe naam.

“Clementus wordt omgedoopt tot Gorgonius , de patroonheilige van Hoegaarden. De bekendmaking zou op Palmzondag in een feestelijk kader gebeuren. Er werden de wildste plannen gesmeed, maar Covid-19 strooide roet in het bier. De nieuwe naam moest het lokale Hoegaardse karakter van ons project benadrukken. Neen, geen Sint- Niklaas, de patroonheilige van Outgaarden, dat klinkt niet voor een biernaam. Rochus had gekund, maar er is al een bier Rochus genaamd. Een geslachtsverandering met Catharina of Ermelindis, andere plaatselijke heiligen, zagen we helemaal niet zitten. We hebben getwijfeld aan Servatius van Rommersom maar die heeft de duimen moeten leggen voor Gorgonius, een man met karakter zo blijkt”, aldus Yves Willems van het Moutgaarden Brewing Team.

Er werd via facebook een queeste verbonden aan het raden van de nieuwe naam. Deze queeste werd als eerste door natuurspotter Jef Verhoeven geraden. Joris Verbaeten, Simon Pardons en Marleen Lefevre waren net iets te laat, maar winnen de troostprijs.

Gorgonius, een vrij onbekende Romeinse veldheer die martelaar werd, krijgt zo in Hoegaarden een nieuwe weerklank, want onlangs werd nog de Orde van Sint-Gorgonius afgeschaft, een erkenning voor verdienstelijke Hoegaardiers. Er is ook steeds twijfel over de nieuwe naam van de hoofdparochie: Sint-Gorgonius of Sint-Catharina? Maar nu krijgt Gorgonius dus een bier met zijn naam.