Godelieve Hardiquest en Fred Francart voorgedragen als ere-schepenen Christian Hennuy

05 november 2019

11u36 4 Hoegaarden Op de raadszitting van dinsdag 12 november in Hoegaarden wordt de titel van ere-schepen toegekend aan Godelieve Hardiquest en Fred Francart, beiden van CD&V. Ze waren allebei schepenen tot in 2016, en zetelden nog in de gemeenteraad tot einde vorig jaar.

Godelieve Hardiquest (76) was schepen van 2001 tot 2016, en was nog twee jaar gemeenteraadslid tot in 2018. In 2016 reageerde ze nog furieus omdat Ben Crabbé in ‘Blokken’ het Hoegaards bier had beledigd. Ze haalde daarmee het nationale nieuws. Bij haar aftreden als schepen in 2016 had Godelieve de bevoegdheden Burgerlijke Stand, Bevolking, Gelijke kansen en Senioren. Ze werd toen opgevolgd als schepen door Tom Groeseneken.

Fred Francart (71) was even vijf maanden gemeenteraadslid voor de CVP in 1995, maar kwam van 2007 tot 2016 terug als schepen voor Financiën en was dan nog twee jaar gemeenteraadslid. Hij was een financieel expert die trachtte de intresten, die de gemeente moet betalen, zo laag mogelijk te houden. Bij zijn aftreden had hij de bevoegdheden Financiën, Onderwijs en Volksgezondheid. Hij werd toen opgevolgd als schepen door Hans Decoster.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 waren Fred en Godelieve geen kandidaat meer.