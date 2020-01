Glasbollen blijven bovengronds aan Paenhuys Christian Hennuy

09 januari 2020

13u13 5 Hoegaarden Op de website van Ecowerf staat verkeerdelijk dat de glasbollen op de parking ’t Paenhuys ondergronds komen, en dit werd door bepaalde pers overgenomen. Het gaat om een vergissing: de glasbakken blijven wel degelijk bovengronds.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) was verwonderd over het fake news: “Ik denk niet dat het ondergronds plaatsen van glasbollen aan het Paenhuys mogelijk is, door al die ondergrondse bronnen in de buurt. De glasbollen zouden zo weer naar boven gestuwd worden. Het zou kunnen, maar dat zou een smak geld kosten”.

“Er komen wel ondergrondse bollen aan de nieuwe site rond de brouwerij Loriers, aan de Brouwketel. Daar komt alles ondergronds voor de hele site”, aldus de burgemeester. Schepen Marleen Lefevre (CD&V) vond de fout op de Ecowerf-website en zal hen vragen dit aan te passen.