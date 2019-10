Gezelle-happening bij Sint-Rochus Christian Hennuy

16 oktober 2019

15u32 2 Hoegaarden De Vrienden van Sint-Rochus organiseren in de Sint-Rochuskapel aan de Kloosterstraat 3 in Hoegaarden op zondag 20 oktober, van 15 tot 17 uur een Gezellehappening, met expo, voordracht en Guido Gezellige Bar. Deze activiteit kader in het ‘Gezelle ten voeten uit’-project van Gin Van Nerom.

Het is dit jaar 120 jaar geleden dat Guido Gezelle overleden is en daarom is Gin Van Nerom, kalligrafe uit Meldert-Hoegaarden, al vorig jaar met het project ‘Gezelle ten voeten uit’ gestart. Hiervoor deed Gin een beroep op verschillende andere kunstenaars en medewerkers, meestal Hoegaardiers.

Het project startte in ‘De Borre’ in Bierbeek. Daarna toerde het rond om in oktober in Hoegaarden te komen. Gin Van Nerom vatte de idee op om de beste citaten van of over Guido Gezelle te verzamelen en deze op tegels of canvasdoekjes te kalligraferen. Hoegaardier Jef Rozenski had de idee om aan de tegels een geluidsopname te koppelen. Als je via een oude telefoon het nummer van een tegel draait kun je het citaat beluisteren. De tegelvloer groeide aan tot meer dan 25 vierkante meter, maar in Hoegaarden wordt die niet volledig opgesteld. Alleen de koorruimte van de Sint-Rochuskapel wordt gevuld.