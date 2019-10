Gewoon Wit wil oplossing voor De Boskabouters Christian Hennuy

21 oktober 2019

11u28 0 Hoegaarden In januari dit jaar leek de vrije kleuterschool ‘De Boskabouters’ in Meldert gered, maar nu kwam het nieuws dat het schoolbestuur de intentie heeft van sluiting. Vanuit de Gewoon Wit oppositie wordt het voorstel gedaan om die kleuterschool te integreren in de gemeenteschool van Hoegaarden. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was dat voorstel al door Gewoon Wit gelanceerd. Nu gaat de politieke fractie dit punt op de eerstvolgende gemeenteraad van 12 november plaatsen.

“Het is zeer spijtig dat de kleuterschool in Meldert moet sluiten. Als fractie hebben we respect voor de weloverwogen beslissing genomen door de inrichtende macht van deze school, hebben we mee de inspanningen om te overleven door vele vrijwilligers gesteund en kunnen wij nu niet anders dan akte nemen van hun beslissing”, aldus Herwig Princen, fractieleider van Gewoon Wit.

“Toch blijft de fractie Gewoon Wit een overlevingskans voor deze school nastreven. Wij zullen dan ook aan de Schepen van Onderwijs van Hoegaarden vragen om met de inrichtende overheden in gesprek te gaan om na te gaan welke de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn om deze school te integreren in het gemeentelijk onderwijs. Natuurlijk mag deze onderhandeling geen blanco cheque zijn om zomaar alle lasten naar de gemeenschap over te zetten en moet een aantal randvoorwaarden als eigendomsoverdracht en pedagogisch project gewaarborgd worden. Toch blijft het voor Gewoon Wit een belangrijk punt om het voortbestaan van een kleuterschool in Meldert te verzorgen”, aldus Princen.

Minder afhankelijk

“Waarom zou de gemeentelijke basisschool die ook een kleuterschool heeft in Outgaarden, er geen in Meldert kunnen hebben? Als de school gemeentelijk is, is het geen alleenstaande kleuterschool meer zoals nu en is men dus minder afhankelijk van schommelingen van het aantal leerlingen. Het kostenplaatje van de verbouwing moet natuurlijk bekeken worden”, voegt Gewoon Wit raadslid Lucia Dotremont eraan toe.

120 jaar geschiedenis

De kleuterschool De Boskabouters werd gesticht in 1900. Vanaf 2003 werd het een woelige geschiedenis, want toen al waren er slechts 10 kleuters, te weinig om te overleven. Maar het lukte en in 2007 waren er meer dan 20 leerlingen. Er werden acties gevoerd voor een nieuwe speelplaats, met zelfs een gesponsorde fietstocht naar Compostela. In 2016 kwam de school weer in de belangstelling door de actie van de Gele Helmen, de ‘Boskabouwers’ en de plannen voor de verbouwing van de school. De school verhuisde in 2017 naar prefabunits aan het Sint-Janscollege, maar in 2018 kwam de school weer in leerlingennood. Er werden grote acties gevoerd, met de nacht van de Boskabouters toen overal in het dorp tuinkabouters verschenen en ook nog de uitzending in oktober verleden jaar door het team van Make Belgium Great Again op VTM. Maar het mocht niet baten.