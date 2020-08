Gewoon Wit: “Wij kiezen niet voor Lijst Dedecker” Christian Hennuy

10u38 0 Hoegaarden Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter van Lijst Dedecker staat naar eigen zeggen klaar om met een Lijst Dedecker-lijst in Vlaams-Brabant naar de kiezer te trekken. Op de regionale televisie werd gesteld dat hij goede contacten heeft met partijen uit andere gemeenten, zoals onder andere Gewoon Wit uit Hoegaarden, en dat mensen van die partijen op zijn lijst gaan staan. “Niets van aan”, stelt men bij Gewoon Wit in Hoegaarden.

“Wij weten daar niets van en er is nooit gesproken geweest over een deelname aan Lijst Dedecker. We hebben wel ooit met Reekmans gepraat, maar zeker nooit over een lijst”, zegt Bert Winnen, één van de co-voorzitters van Gewoon Wit Hoegaarden.

“Ik blijf liberaal”

Herwig Princen is fractieleider voor Gewoon Wit in de gemeenteraad en al twintig jaar raadslid: “Ik ben een liberaal en ik blijf een liberaal, van Open Vld. We hebben hier de lijst opengetrokken tot Gewoon Wit, met andere mensen en andere ideeën, maar ik zal nooit opkomen voor Lijst Dedecker. We zijn wel naar de nieuwjaarsreceptie van Reekmans geweest. Hij heeft soms goede ideeën, maar verder betekent dat niets”.

Lucia Dotremont, ook al twintig jaar gemeenteraadslid: “Ook ik blijf Open Vld trouw. Ik zal nooit naar een LDD-lijst overstappen”. Ook het derde gemeenteraadslid van Gewoon Wit, Eva Ylen verkozen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen weet van niets. “Ik zal dat zeker nooit doen”, aldus Eva.