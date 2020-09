Gewoon Wit overhandigt cheque aan goede doelen Christian Hennuy

11 september 2020

10u07 0 Hoegaarden Op 21 mei ll. organiseerde de partij Gewoon Wit een ‘Fiësta in uw kot’, waarbij mensen op bestelling tapas en een ‘Paella Valenciana’ konden bestellen, dankzij de medewerking van The Chef. Een deel van de opbrengst kon naar goede doelen gaan.

Door Covid-19 waren gewone activiteiten onmogelijk en daarom opteerde Gewoon Wit voor de ‘Fiësta’ op bestelling. Zowat 2,50 euro per bestelling zou naar een goed doel gaan. Er waren heel wat bestellingen en uiteindelijk konden meer dan 350 mensen genieten van de paella.

Er werden twee goede doelen uit Hoegaarden gekozen, Bram’s Foundation en CuPerHeroes. Bram’s Foundation is een initiatief van ouders die hun zoon hebben verloren aan zelfdoding. Ze willen hiermee de aandacht vragen voor jongeren met depressieve klachten en ervoor zorgen dat ze terug geïntegreerd worden in de maatschappij. CuPerHeroes heeft als doel ouders van wie de minderjarige kinderen getroffen zijn door Cerebrale Parese financieel, moreel en maatschappelijk bij te staan in de behandeling van deze aandoening.

Gewoon Wit overhandigde nu in de Doelstraat voor de winkel van The Chef 200 euro aan elk van deze goede doelen.