Gewoon Wit blijft ‘ja’ zeggen tegen windmolens Christian Hennuy

11 september 2019

13u03 4 Hoegaarden Het dossier rond de windmolens in Hoegaarden ontwikkelt zich steeds sneller nu verschillende gemeentebesturen advies gegeven hebben. Ook de verschillende politieke partijen namen standpunten in en riepen op tot een negatief advies of een beperking van het aantal windmolens op een bepaalde locatie. De politieke fractie Gewoon Wit is niet van mening veranderd en blijft achter de windmolens staan.

Vlaanderen zal uiteindelijk beslissen of de windmolens er al dan niet komen. Storm en Elicio plannen er 7 op Hoegaards grondgebied. “Voor ons blijft de transitie naar hernieuwbare energie een uitermate belangrijke beleidsdoelstelling. De vraag is of we als gemeente ons deel zullen doen, of we meegaan in die transitie of achter blijven? Voor Gewoon Wit kan er geen twijfel zijn: de plaatsing van windmolens is een unieke opportuniteit om mee ons steentje bij te dragen naar een lagere CO²-uitstoot en een duurzamere samenleving. Hoegaarden heeft trouwens het burgemeestersconvenant 2020 getekend”, aldus Bert Winnen en Geert Derom, voorzitters van Gewoon Wit.

“Daarnaast zijn er ook economische redenen om te kiezen voor windenergie in Hoegaarden. Als gemeente zouden we kunnen inschrijven op de aandelen van Elicio en Storm, en de dividenden kunnen gebruiken om groene investeringen in Hoegaarden te financieren. Wat potentiële hinder door slagschaduw of geluidsoverlast betreft, meent Gewoon Wit dat door het uitvoeren van metingen en het publiek beschikbaar stellen van de resultaten ervan, overlast beperkt kan worden. Het wordt dan mogelijk om zowel tijdens de bouw als de exploitatie bijsturingen te doen”, aldus een mededeling van Gewoon Wit.