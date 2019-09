Gewelf hangt los en schaliën vallen op toren: kerk gesloten om veiligheidsredenen Christian Hennuy

23 september 2019

17u17 0 Hoegaarden Een deel van het gepleisterd gewelf in de Sint-Niklaaskerk van Outgaarden hangt los, en een stuk van de dakbedekking van de ‘ajuin’ onder de haan, is op de toren gevallen. De ‘ajuin’ zal afgenomen worden en past in de renovatie. Na een verslag van het Diensthoofd Elke Vandeplas van de technische dienst heeft de gemeente besloten de kerk te sluiten omwille van de openbare veiligheid, voor onbepaalde tijd. “Dit moest ervan komen. Ze hebben dit dossier veel te lang laten aanslepen”, zegt Hubert Janssens voorzitter van de kerkfabriek in Outgaarden.

“Drie jaar geleden kreeg de gemeente een schrijven van Monumentenzorg dat er dringend iets moest gebeuren aan het onderste deel van de windhaan. Daar waren schaliën weg en die moesten vernieuwd worden. Nu zijn daar stukken afgevallen en denkt men plots dat alles gaat instorten. Er zijn zeker een 30-tal schaliën weg, en nu is er een paniekreactie. Vandaar de plotse sluiting van de kerk. Wij klagen reeds lang de slechte toestand aan”, aldus Janssens.

“De schaliën van de beschermde Sint-Niklaaskerk van Outgaarden zijn al meer dan 20 jaar aan vervanging toe, maar er is ondertussen nog niets gebeurd. Met als gevolg: vochtinsijpeling en een gedeelte van de bepleistering die losgekomen is. In een hoek van het doksaal zie je door de muur heen de leien liggen. Er zijn overal barsten in de bepleistering en het plafond”, zo luidde Hubert Janssens al de alarmbel in het begin van dit jaar. Toen kwam er schot in de zaak en er werd beslist dringende werken te laten uitvoeren. Monumentenwacht adviseerde aan de gemeente om een aantal dringende werken uit te voeren via de jaarlijkse standaardprocedure, voor maximum 25.000 euro per kerk en per jaar. De rest zou dan met een dossier aangepakt worden. Maar nu volgde de instorting aan de ‘ajuin’.

De gemeente steunt het voorstel van de Hoegaardse parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris en het kerkbestuur, uitgewerkt samen met de deken van Geldenaken om de misvieringen voortaan in de kapel OLV van Bijstand te laten plaatsvinden. Deze kapel ligt eigenlijk op Waals grondgebied in Zétrud-Lumay, vlakbij Altenaken. Dit doet denken aan tijden toen Outgaarden en Zétrud-Lumay nog één gemeente vormden tot 1922. Maar in Outgaarden ziet men dat niet zitten.

“De mensen zien het niet zitten om zover naar die kapel buiten het dorp te wandelen. Daarenboven is er geen verwarming en zijn er ongelijke trappen te nemen, wat moeilijk is voor bejaarde mensen. Romain Degeest, de contactverantwoordelijke voor de parochie, die hier ook als koster fungeerde, heeft om die reden al zijn ontslag gegeven. En ik vrees dat er nog mensen gaan volgen. Maandagavond hebben we een vergadering met het gemeentebestuur. Hopelijk komt er een oplossing”, zegt Hubert Janssens.