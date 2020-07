Gevonden obus tijdens afbraakwerken onschadelijk gemaakt Kristien Bollen

03 juli 2020

18u26 0

Bij afbraakwerken van een oude hoeve in Hautem in Hoegaarden trof men donderdag rond 14.30 uur in een schoorsteen een obus aan. Het projectiel, vermoedelijk uit de tweede wereldoorlog van 35 centimeter lengte en 9 diameter, werd vrijdagnamiddag door de ontmijningsdienst DOVO in een veld in de buurt op een veilige manier tot ontploffing gebracht.