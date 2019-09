Gevaarlijke rioolroosters ter discussie Christian Hennuy

18 september 2019

Zopas werd de Bosberg in Meldert opnieuw aangelegd. Het gaat om een tijdelijke oplossing, want zodra de locatie van het nieuwe zuiveringsstation in de Molenstraat vast ligt, wordt de straat grondig heraangelegd met nieuwe rioleringen. N-VA-raadslid Christel Scheepmans klaagde op de gemeenteraadszitting van Hoegaarden de gevaarlijke situatie van de Bosberg, aan de rioolputten, aan.

Over een paar jaar worden op de doortocht door Meldert, samen met Fluvius, nieuwe gescheiden rioleringen aangelegd, en worden ook de Bosberg, de Hoelenberg, de Tramstraat en de Waversesteenweg aangepakt. Maar de situatie van de Bosberg was zo erg dat er aan beide kanten nieuwe asfaltstroken werden aangelegd, in afwachting van de volledig nieuwe straat over een paar jaar. Maar bij de aanleg van het nieuwe asfalt kwamen de rioolroosters een 10-tal centimeter onder het wegoppervlak te liggen. Christel Scheepmans bracht dit op de raadszitting: “Op de Bosberg liggen de rioolroosters veel lager dan het wegdek met gevaarlijke situaties voor fietsers tot gevolg. Zal dat nog veranderen? In de Meerstraat is onlangs een fietser ten val gekomen door een put in de weg met een sleutelbeenbreuk tot gevolg. Los van het feit dat hiermee aangetoond is dat de lagergelegen rioolroosters op de Bosberg ook wel eens voor zulke problemen kunnen zorgen, heb ik de vraag of hier al melding van is gebeurd om het wegdek te komen herstellen?”, zo vroeg het raadslid.

“De kolken blijven zo, want het is maar een tijdelijke herstelling. De niveauverschillen zijn er vooral naar boven toe en dan rijden fietsers trager. Er komen fietssuggestiestroken en belijning en dan moet het duidelijk worden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Toch zijn er op de Bosberg nu een zestal rioolputten met telkens een niveauverschil van een 10-tal cm. “Gevaarlijk voor fietsers, kinderen en automobilisten. De voorziene signalisatie is niet voldoende. Kan er geen bijkomend rooster op de duikers komen. Als er niets aan verandert hoop ik dat er de komende twee jaar geen zware ongevallen op gebeuren”, voegde raadslid Philippe Collaers (N-VA) eraan toe.