Gerda opent medisch pedicuresalon Christian Hennuy

15 oktober 2019

15u31 0 Hoegaarden Gerda Gasia (55j) is geboren en getogen in Hoegaarden, en had al meer dan 22 jaren dienst als ambtenaar. “Ik vond dat nogal saai, er was geen uitdaging meer. Daarom heb ik gekozen voor een carrièreswitch”, aldus Gerda. Ze opende zopas aan de Brouwerij Loriersstraat 41 in Hoegaarden, als gespecialiseerde voetverzorgster, een medisch pedicuresalon.

Gerda heeft al heel wat dingen gedaan in haar leven. Ze studeerde eerst farmacie, maar stopte na de kandidaturen, werkte daarna twee jaar voor het toenmalig Gemeentekrediet en werkte vervolgens vijf jaar als administratief medewerkster in de apotheek van de kliniek in Tienen. “Daarna ben ik als ambtenaar bij de ARGO gegaan, en heb nu al 22 jaar dienst als ambtenaar in het Gemeenschapsonderwijs. Ik wilde een nieuwe uitdaging, en een viertal jaren geleden heb ik medisch secretariaat gevolgd. Ik dacht in Gasthuisberg te gaan werken, een droom, maar ik was al de 50 voorbij en dat is niet gelukt. Ik solliciteerde ook bij gemeenten, maar toen het niet vlotte dacht ik aan medisch pedicure. Ik heb dat in het dagonderwijs bij Cintra in Hasselt gevolgd. Ik heb nu verlof zonder wedde als ambtenaar. Over één jaar zal ik definitief moeten beslissen”, aldus Gerda die uitlegt wat het verschil is tussen een medische pedicure en een gewone.

“Wij verzorgen ook likdoorns, eelt, ingegroeide nagels, we plaatsen nagelbeugels en orthesen, en verzorgen ook de voetwonden van diabetici en oncologische patiënten. Ik heb nu een ruimte uit onze woning als salon ingericht. In principe werk ik enkel thuis en op afspraak”, besluit Gerda.

Het medisch pedicuresalon ‘Happy Feet Hoegaarden’van Gerda Gasia is elke weekdag open in voor- en namiddag, behalve de woensdag en de zaterdag, alleen in de voormiddag. Info: 0477/91.62.65, of www.happyfeethoegaarden.be