Geplande werken in Hauthem, Rommersom, Outgaarden, Hoxem en Meldert Een stand van zaken tijdens de coronacrisis Christian Hennuy

21 april 2020

15u15 3 Hoegaarden Door de maatregelen in verband met het coronavirus zijn heel wat openbare werken stopgezet. Een aantal technische dossiers worden echter normaal verder voorbereid en het is nu wachten op de Veiligheidsraad. “Ik vermoed dat we komende vrijdag al heel wat meer gaan weten over wat mogelijk is”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Momenteel liggen nog alle grote werken in Hoegaarden stil.

“De aannemer in Hauthem is onmiddellijk gestopt met de rioleringswerken bij het begin van de coronamaatregelen. De aannemer zal bepalen wanneer hij weer kan starten. Eerst moet het stuk afgewerkt worden dat nu omzeggens klaar is. Daarna wordt het pompstation aangelegd, en daarna de riolering van de Sint-Catharinakapel tot de Marollenkapel en daarna van, de Sint-Catharinakapel tot de elektriciteitscabine. Dan volgt het stuk van de cabine tot de helling om Hauthem uit te rijden. Daarna starten de werken onderaan de Kauterhof tot boven in Hauthem. Er wordt zo gewerkt omdat er rekening moet gehouden worden met wegomleidingen, om Hauthem te kunnen bereiken. De originele planning was alles einde 2021 klaar te hebben. Wordt het nu 2022, of lukt het nog zoals voorzien? Het zal ook van het weer afhangen”, aldus de burgemeester.

Rommersom en Outgaarden

De infovergadering van 21 april voor de rioleringswerken in Rommersom werd afgelast, maar zodra het kan en mag wordt een nieuwe infovergadering gepland. “De voorbereidende werken door de ontwerper lopen voort. Vermoedelijk zullen de werken begin 2021 kunnen starten, tenzij natuurlijk corona nog lang roet in het eten blijft strooien”, zegt Jean–Pierre Taverniers.

Voor het fietspad Outgaarden–Goetsenhoven is de omgevingsvergunning veertien dagen geleden aangevraagd. Door de coronamaatregelen is de beroepsprocedure tot zestig dagen verlengd. Dan volgt de aanbesteding, maar het zal ook gauw bouwverlof zijn. Het zal snel moeten gaan om voor de winter een aannemer te vinden. De werken waren gepland begin 2021

Hoxem en Meldert

“De voorbereidende werken voor de rioleringswerken in het tweede stuk van Hoxem, namelijk de Bronstraat, de Turfstraat, de Ridderstraat, en het tweede stuk van de Sint-Jansstraat zijn rond. Er is nog geen datum op geplakt, maar deze werken komen alleszins voor de rioleringswerken in Meldert. Daar loopt het dossier gewoon verder zonder hinder. Die werken zijn in 2024 gepland. Het gaat daar om de hele doortocht door Meldert. De werken aan de fietspaden in Meldert in het teken van de ruilverkaveling zullen wel snel weer opstarten. In Bierbeek waren ze gestopt, maar in Meldert is de aannemer toen wel blijven werken”, besluit de burgemeester.