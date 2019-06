Geosite open tijdens weekends Christian Hennuy

14 juni 2019



Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september is de Geosite op de Goudberg in Hoegaarden, open van 13.30 uur tot 17.30 uur. De Geosite bevat de versteende overblijfselen van een voorhistorisch tropisch moerasbos. De eerste versteende bomen werden blootgelegd bij de aanleg van de autosnelweg E5, nu E40, in 1970. Al in november 1995 was bij de derde en laatste fase van de ruilverkaveling de uitbouw van een soort natuurlijk museum voorzien, waarbij in het raam van de uitgravingwerken van de HST, een ruime vindplaats van versteende bomen zou worden blootgelegd. Het ruilverkavelingcomité had alvast een perceel grond voorzien, vlakbij de E40, om het geologische park in te richten. Het was wachten tot 22 juni 2003 vooraleer de Geosite “Goudberg” officieel geopend werd, waarbij bomen van 55 miljoen jaren oud, in een soort geologisch amfitheater te bezichtigen zijn.

Bij de oorspronkelijke plannen was ook sprake van een permanente tentoonstelling in de watertoren van Overlaar, maar dat ging niet door. Een heel bos van versteende bomen vinden, zoals in Hoegaarden, is uniek. Er zijn wel 60 bomen uitgegraven, maar slechts 7 blijven in het geopark. Buiten de openingsuren kan men de site op aanvraag bezoeken en kan ook een gids gereserveerd worden. Info: 016/76.87.50