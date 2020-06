Geosite is weer open voor publiek Christian Hennuy

15 juni 2020

10u27 0 Hoegaarden De Geosite op de Goudberg langs de E40 en de HST-spoorlijn, is vanaf nu elke zaterdag en zondag geopend van 13.30 uur tot 17 uur en dit tot en met september. Het gaat om een unieke site met versteende bomen.

“De stenen zitbanken zijn nu in orde. We hebben ze moeten metsen omdat de losse banken die we vorig jaar plaatsten gestolen werden. We willen wel deze site nog upgraden, we doen daarvoor dit jaar een aanvraag bij Vlaanderen, maar de uitvoering zal er pas volgend jaar komen. Er moeten nieuw infoborden komen, want sommige hebben gaten die lijken op kogelgaten. En ook de oriëntatietafel moet vernieuwd worden”, aldus schepen voor Cultuur Marleen Lefevre (CD&V).

In het meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente werd een Unesco-erkenning aangevraagd als ‘global geopark’. “Het Regionaal Landschap heeft daar het voortouw in genomen, maar wij hebben er niets meer van gehoord. Vermoedelijk zit dat project nog in de studiefase en is dit iets van jaren”, aldus Marleen Lefevre.

Moerasbos

De Geosite, te bereiken langs de Reugelstraat, bevat de versteende overblijfselen van een voorhistorisch tropisch moerasbos. De zee kwam tot hier meer dan vijftig miljoen jaar geleden De bomen fossiliseerden toen het woud afgesneden werd van de aanvoer van fris water. De eerste versteende bomen werden blootgelegd bij de aanleg van de autosnelweg E40, toen nog E5, in 1970. Het was wachten tot 2003 vooraleer de Geosite “Goudberg” officieel geopend werd, waarbij bomen van 55 miljoen jaren oud, in een soort geologisch amfitheater te bezichtigen zijn. Een heel bos van versteende bomen vinden, zoals in Hoegaarden is uniek. Er werden wel 60 bomen uitgegraven, maar slechts 7 bleven in het geopark.