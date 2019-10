Gemeente wil kapittelhuis verkopen Christian Hennuy

03 oktober 2019

12u38 0

Het kapittelhuis van Hoegaarden, aan de Houtmarkt, nu ‘brasserie Kapittelhuys’, zou wel eens kunnen verkocht worden. Dit werd meegedeeld aan de bevolking van Hoegaarden tijdens een participatievergadering in het gemeentehuis. De huidige uitbaters van het Kapittelhuys zien het niet zitten om het zelf te kopen. “Dit huis is volledig beschermd, je mag zelfs niet aan de muren raken. Hier mag geen lift in, en om het bewoonbaar te maken zijn, los van de aankoop, zeker nog een half miljoen euro nodig”, aldus Johan Christens, onbezoldigd zaakvoerder van de vennootschap.

“Zo’n brasserie is niet onmiddellijk de corebusiness van een gemeente. Als we het even mooi gerestaureerd willen zien als de andere historische restauraties op de Houtmarkt, namelijk Arendsnest en Paradijshoeve, moet het gebeuren door de privé. Een uitbater die dit in eigendom heeft, zal ook zelf veel meer investeren, dan een huurder. Er zijn trouwens genoeg voorbeelden in de regio van mooie restauraties van beschermde gebouwen. Het moet zeker een horecazaak blijven, en het park behouden wij”, aldus schepen Hans Decoster (CD&V).

“Een tijd geleden hebben ze ons op het college geroepen met de mededeling dat ze het willen verkopen. We kunnen er niet over onderhandelen, want er staat geen prijs op, dit wordt openbaar verkocht. Dit gebouw is volledig beschermd en in zeer slechte staat. We mogen hier zelfs geen muur veranderen, ook niet aan de bepleistering raken. Het enige dat hier in orde is, is het stuk dat wij huren. Dit is een streep door onze rekening, want als het verkocht wordt, kunnen we de zaak niet overlaten. We zijn hier nu 12 jaar in, en hebben het mooi uitgebouwd, ondanks het feit dat het toeristisch infopunt op een laag pitje draait. We blijven zeker verder doen op huurbasis, tot als ons huurcontract verloopt einde 2024, tenzij iemand het koopt om er zelf in te wonen. Maar dit moet toch een brasserie blijven, anders heeft het park geen zin”, aldus Johan Christens, die de zaak runt samen met Carine Timmermans en dochter Sarah Ulens.

De geplande verkoop is des te opmerkelijker omdat dit het paradepaardje was van twee belangrijke, ondertussen overleden politici, namelijk voormalig burgemeester Frans Huon (CD&V), en gemeenteraadslid Freddy Mannaerts (Open VLD). Op 15 augustus 1980 werd de rentenier Paul Bail, eigenaar van het kapittelhuis vermoord door Michel Proot. In november 1981 besliste de gemeenteraad unaniem het aan te kopen en op 7 september 1982 werd de aankoopakte van het park en het huis Bail officieel ondertekend. Daarna bleef het domein een tiental jaren onbenut met af te toe een activiteit in het verwilderde park. In 1984 werd binnen de gemeenteraad een commissie Bail opgericht met Frans Huon en Freddy Mannaerts als stuwende krachten. Het was wachten tot maart 1990 toen schepen Frans Huon met de idee Vlaamse Toontuinen op de agenda van de raad kwam, en voor de realisatie tot Frans Huon burgemeester werd in 1992. Dan begonnen de Vlaamse Toontuinen, die later Tuinen van Hoegaarden zouden worden en nu het Park. In 2001 verkocht de gemeente de kapittelhoeve of Arendsnest en daar kwam toen ook al kritiek op. Het kapittelhuis werd in orde gebracht en Freddy Mannaerts is daar steeds stuwende kracht achter geweest, ook na het overlijden van Frans Huon in 2008. Hij stond ook steeds achter de uitstraling van de Tuinen, maar ook hij is dit jaar overleden. En nu zou het huis verkocht worden.