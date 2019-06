Gemeente werkt verder met vzw Mobiel Christian Hennuy

11 juni 2019

De dienst Aangepast Vervoer van de vzw Mobiel had al een samenwerking met Hoegaarden. Dit houdt in dat hun dienst de inwoners van de gemeente garandeert op een aanbod in rolstoelvervoer aan een sociaal tarief. Schepen Filip Havet (CD&V), voorzitter van het Bijzonder Comité: “Onlangs is de provincie gestopt met het subsidiëren, maar Hoegaarden gaat verder met de samenwerking met de vzw Mobiel. De gemeentelijke bijdrage blijft dezelfde en er wordt getracht om zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken om de kosten te drukken Voor gebruikers zal het tarief wel iets stijgen, namelijk een instapkost van 2 euro en 0,50 euro per kilometer voor de eerste 50 kilometer. Boven de 50 kilometer afstand bedraagt het tarief 1,50 euro per kilometer. Het lidmaatschap blijft wel gratis. De begeleiders van rolstoelgebruikers moeten uiteraard niet betalen.”