Gemeente verlengt en versterkt werking INL-ploegen Christian Hennuy

05 augustus 2019

17u42 5 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft principieel beslist deel te nemen aan het project Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 2020-2025, van IGO. Er wordt ingetekend voor 1450 uren terreinwerk voor een kostprijs van 49.500 euro, of 37.500 euro na aftrek van de subsidiëring.

De INL-ploegen van IGO beheren al vele jaren een deel van de natuur in Hoegaarden. Het gaat vooral om het snoeien in de holle wegen en vanaf het najaar ook het plaatsen van nestkastjes voor zwaluwen. IGO voert deze werken uit met goed begeleide doelgroepmedewerkers, waardoor gemeenten hun sociale functie ook ten volle kunnen waarmaken. Het huidige INL-project loopt af eind 2019, vandaar de verlenging.

Grote achterstand

Op dit moment neemt Hoegaarden slechts 1250 uren af of 26.500 euro per jaar, het laagst aantal uren van het hele werkingsgebied van INL. Enkele jaren geleden was dit nog meer dan drie keer zoveel (4350 uur). Daarna werd gekozen om meer snoeiwerken door de eigen personeelsleden te laten uitvoeren, maar dit bleek in de praktijk helemaal niet haalbaar. Het huidige aantal uren is veel te weinig voor het beheer van de holle wegen, waardoor de gemeente een grote achterstand heeft. Mits de aankoop van voldoende uren kan een inhaalbeweging gemaakt worden zodat de holle wegen weer aantrekkelijk en functioneel zijn voor biodiversiteit, de wandelaars en fietsers en zeker ook voor de landbouwers die deze wegen het vaakst gebruiken. De gemeente kiest nog voor dit project omdat het een bijdrage is aan sociale tewerkstelling.