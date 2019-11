Gemeente verkoopt oude voetbalkantine ‘de Klup’ Christian Hennuy

08 november 2019

10u47 0 Hoegaarden Wel 45 jaar staat de oude voetbalkantine van de Klup, later Den Repos genoemd, aan het Ravel-fietspad Hoegaarden- Geldenaken. Op de raadszitting van dinsdag 12 november wordt beslist de kantine en de omliggende grond openbaar te verkopen voor minimum 15.000 euro. De grond en het gebouw zijn eigendom van de gemeente Hoegaarden, maar liggen op Waals grondgebied, in Zétrud-Lumay, enkele meters over de taalgrens.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers: “Er is interesse van een koper voor Den Repos. Wij verkopen het in zijn totaliteit, het gebouw en de grond errond. Omdat het een openbaar gebouw is wordt het een openbare verkoop”. “We hebben Den Repos jaren als vrijwillige medewerkers open gehouden, maar om gezondheidsredenen en ook omdat er te veel kosten aan de oude kantine kwamen, zijn we ermee gestopt”, vertelde Irène Swellen, begin dit jaar, toen alle activiteiten van Den Repos naar jeugdhuis de Klup werden overgeheveld.

Den Repos ligt naast de gemeentelijke visvijver, waar de Grand-Pont vissers actief zijn, ook op Waals grondgebied. Het verhaal van de voetbalkantine begon in 1974. In 1973 ging de voetbalafdeling van jeugdhuis de Klup officieel van start. Er werd gestart in de Tiense liefhebberscompetitie op het terrein van SC Lumay, maar het jaar daarop werd op gronden van de Grand-Pont suikerfabriek een kantine gebouwd, en een voetbalterrein aangelegd, vlak ervoor. De gronden lagen op Waals grondgebied en naast de kantine stonden nog een paar oude kleine gebouwtjes die gebruikt werden door vrije radio’s, omdat de wetgeving in Wallonië soepeler was dan in Vlaanderen.

In 1978 sloeg het nieuws dat het voetbalveld plaats moest ruimen voor een vijver, in als een bom voor de Klup. Onderhandelingen met de Grand-Pont suikerfabriek werden afgerond en de Klup mocht een nieuw terrein aanleggen, op een honderdtal meter van de kantine die gespaard bleef, dankzij een insprong van de vijverberm. Belangrijk was de beslissing van de gemeenteraad van Hoegaarden van 12 juli 1985 om de terreinen van de oude suikerfabriek aan te kopen, met vijver, kantine en voetbalveld van de Klup. De Klup zou verder mogen spelen en de kantine en terrein behouden. Er was een bloeiende liefhebbersvoetbalclub die twee kampioentitels binnenhaalde in 1985 en 1989 bij de KBLVB, maar in 1991 ter ziele ging.

Op 16 januari 1993 werd de kantine van de Klup heropend als Den Repos, met een nieuwjaarsreceptie. Den Repos werd zo genoemd omdat het een oord van verpozing op de taalgrens langs het Ravel – fietspad, was. Er werden grote activiteiten gehouden met traditionele barbecues, hobbytentoonstellingen, een fietsclub, optredens, en ooit zelfs een rockfestival. Elke zondagnamiddag was Den Repos open van 1993 tot vorig jaar. Begin 2019 verhuisden de activiteiten van Den Repos naar de Klup, waar de hobbyclub ‘Den Repos’ nog altijd actief is.