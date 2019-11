Gemeente verkiest taxi’s boven JAT Christian Hennuy

15 november 2019

09u43 0 Hoegaarden Oppositieraadslid Liselore Fuchs (N-VA) kaartte op de raadszitting in Hoegaarden de beslissing van het College aan om niet deel te nemen aan het gratis vervoerproject JAT, bij de jaarwisseling. “Wij doen dit jaar niet mee, omdat wij nooit cijfers gekregen hebben. We gaan wel in de toekomst spreken met taxibedrijven voor vervoer tussen Tienen en Hoegaarden”, aldus schepen voor Jeugd Tom Groeseneken (CD&V).

“Was het niet beter geweest overleg te plegen met organisatoren en dan een onderbouwd standpunt in te nemen. Blijkbaar vinden andere gemeenten de formule wel voldoende interessant, om dit kosteloos vervoer aan hun inwoners aan te bieden”, aldus Liselore Fuchs die meteen ook op facebook een poll hierover lanceerde.

“De JAT van nu is een nieuwe organisatie, want de vorige vzw is failliet”, aldus schepen Groeseneken. “We kregen nooit cijfers, noch enige transparantie en we willen met ons besluit eruit te stappen een statement maken voor de nieuwe vzw. Deelnemen kost ons 12 cent per inwoner en we weten niet hoeveel Hoegaardiers er gebruik van maken. Daarenboven blijft de vertrekpool op één plaats gecentraliseerd, terwijl wij denken dat er best twee vertrekplaatsen zijn. Bij het JAT-vervoer moesten sommige mensen lang wachten. Vroeger waren er bussen om de jeugd te vervoeren, maar dit initiatief is niet specifiek op jongeren gericht, terwijl dat toch de bedoeling is”, aldus Groeseneken.

“Er is een taxistructuur in Tienen, die kunnen we ook steunen. Het vroegere JAT vroeg geld aan de gemeentebesturen en ook nog eens aan de organisatoren van de eindejaarsevenementen. Dat is erover”, voegde burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) eraan toe.