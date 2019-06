Gemeente informeert over fietspaden en rioleringswerken Christian Hennuy

12 juni 2019

16u43 0

Het ontwerpdossier voor de aanleg van een fietspad langs de Goetsenhovenstraat in Outgaarden is klaar. Vooraleer over te gaan tot uitvoering moeten er nog een aantal stappen genomen worden. Om deze stappen toe te lichten organiseert de gemeente een infoavond op maandag 17 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis.

In augustus starten de riolerings-en wegeniswerken in Hauthem en op de Kauterhof. Aquafin en Fluvius leggen dan gescheiden riolering aan in de straat en de volledige wegenis wordt vernieuwd. Op dinsdag 18 juni om 19uur organiseert de gemeente een infoavond in het gemeentehuis over de geplande werken. Hier lichten de ontwerper en aannemer het plan, de verschillende uitvoeringsfases, de geplande omleidingen en contactpersonen toe.