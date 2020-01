Gemeente huurt tijdens oudejaarsnacht taxibedrijf, maar dat valt duur uit Christian Hennuy

11 januari 2020

11u48 0 Hoegaarden Tijdens oudejaarsnacht heeft de gemeente Hoegaarden een privé-taxibedrijf ingehuurd om feestvierders veilig naar hun bestemming te brengen. Maar dat viel nogal duur uit. N-VA-raadslid Liselore Fuchs vraagt zich af waarom ze niet zoals andere jaren met VZW J.A.T. Event Driver in zee zijn gegaan. Op de raadszitting van 14 januari wil ze er dan ook meer uitleg over.

Voor de eerste keer heeft de gemeente Hoegaarden een privé-taxibedrijf ingezet voor haar inwoners. Het was vooral de bedoeling dat de jeugd veilig terug in Hoegaarden zou geraken na een nachtje feesten. Het bedrijf bezorgde onlangs de cijfers van de eindejaarsnacht. Daaruit bleek dat de twee shuttlebussen van het bedrijf 20 personen vervoerd hebben. En dat voor een bedrag van 850 euro. “Het gaat dus over 42,5 per persoon”, aldus het raadslid. Dat vindt ze wel erg veel.

“Het schepencollege besliste om op oudejaar niet meer in zee te gaan met de VZW J.A.T. Event Drivers”, gaat ze verder. Ze vraag zich nu af waarom dat zo was. Ze wil er dan ook meer uitleg over.