Geen visie in meerjarenplan volgens Gewoon Wit Christian Hennuy

26 december 2019

09u46 0 Hoegaarden Op de jongste gemeenteraad werd de meerjarenplanning 2020-2025 van de gemeente Hoegaarden goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Oppositiepartij Gewoon Wit stelt zich heel wat vragen bij dit plan dat weinig ambitie of visie uitstraalt. “Wij wensen geen business as usuel”, aldus een mededeling van de Gewoon Wit fractie.

‘Zo staan er in het plan heel wat acties in waar geen budget tegenover wordt gesteld zoals: het veiliger maken van schoolomgevingen, waarbij enkel de Polder vermeld wordt en waarbij geen investeringen voorzien worden. De heraanleg van Altenaken, waarbij enkel een inleidende kost in 2020 voorzien wordt en nadien niets meer. Het inschakelen van verplaatsbare camera’s voor overlastdetectie, waarbij geen uitgave voorzien wordt. Er worden schilderwerken in gemeenschappelijke ruimten uitgevoerd, maar dit kost de gemeente ook blijkbaar niets volgens het meerjarenplan.’

‘Zo voorziet de gemeente jaarlijks slechts 750 euro voor te innen boetes voor sluikstorten. Zo zal de meerderheid ook investeren in de parking bij RC Meldert om de parkeerproblematiek op te lossen. Wij vinden dit een eigenaardige investering daar het gebrek aan parkeerplaatsen zich vooral in het centrum manifesteert. ‘

‘In Outgaarden wil de gemeente dan weer onderzoeken of de pastorij en de kerk kan worden verkocht. En dit terwijl er in kerken in Hoksem, Hauthem en Meldert wel geïnvesteerd wordt. Wij pleiten alvast voor een ontmoetingscentrum in Outgaarden zoals die in Hoksem, in samenspraak met het dorpscomité. ‘

‘In het algemeen is de rode draad van het plande volgende: gewoon verder doen wat we al jaren doen. Er zijn weinig concrete acties, geen ambitieuze of innovatieve doelstellingen. Er ontbreekt een duidelijke visie: hoe gaan we onze klimaatdoelstellingen halen? Hoe gaan we het verenigingsleven in onze dorpskernen blijven ondersteunen? Wat gaan we doen met ons patrimonium? Hoe gaat de gemeente de vergrijzingsdruk opvangen? Op deze vragen biedt het meerjarenplan geen antwoord. Gewoon WIT wenst geen business as usual.’