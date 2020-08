Geen ruilbeurzen meer van bier- en brouwersattributen Christian Hennuy

13 augustus 2020

17u45 0 Hoegaarden “Als erelid van de Gambrinusclub kreeg ik bericht dat er geen ruilbeurzen meer gehouden worden. Voor zaterdag 7 november is alles afgelast in Hoegaarden en het gemeentebestuur is verwittigd. Natuurlijk valt dat ook voor mij, als medestichter van de ruilbeurs niet mee. Maar de Gambrinusclub blijft wel bestaan, zonder ruilbeurzen”, vertelt Miel Mattheus.

In juni kwam het bericht dat Ronan Vandermotten uit Tervuren, voorzitter van de Gambrinus-club van België, en bezieler van de beurzen van bierattributen in Hoegaarden, plots overleden was. Toen was de toekomst van de beurs al onzeker. Miel Mattheus startte 33 jaar geleden als pr-manager van de Brouwerij van Hoegaarden met de eerste Gambrinus ruildag in de bovenzaal van het Kouterhof. Daarna week het evenement uit naar de site de Gete van de brouwerij en nu al jaren naar de sporthal van Hoegaarden. Op 7 november 2020 zou de internationale Gambrinusclub alweer de sporthal in Hoegaarden vullen voor de 34 ste keer, maar dit is nu definitief afgelast.

“Voor volgend jaar kunnen we , bij activiteiten in Hoegaarden in de vakantiemaanden, zeker beroep doen om de Gambrinusclub. We laten dat niet zomaar in de vergeethoek geraken”, aldus Miel Mattheus.