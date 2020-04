Geen overrompeling op containerpark Christian Hennuy

07 april 2020

14u59 5 Hoegaarden Vorig jaar kwam het nieuws dat het containerpark van Hoegaarden definitief gesloten werd, maar door de coronacrisis werd het nu even weer geopend. Maar alleen voor mensen van Hoegaarden en voor grasmaaisel, bladeren en snoeihout. De eerste dag werden alleen inwoners van Meldert Hauthem en Hoxem toegelaten.



Alle veiligheidsregels werden in acht genomen, voldoende afstand en nooit meer dan 5 mensen tegelijk in het containerpark. De eerste drie kwartier passeerden een 15-tal mensen. Die waren allen tevreden dat het gemeentepersoneel het containerpark uitzonderlijk openhield. Het snoeihout dat hier gelegd wordt zal alvast blijven liggen, want het is de bedoeling deze ruimte later om te vormen tot versnipperpark. Omdat het containerpark al bijna volledig opgeruimd is, is er ruimte zat om de veiligheidsmaatregelen te respecteren.

Op woensdag 8 april tussen 13 en 15 uur zijn de inwoners van Outgaarden en Rommersom welkom met hun maaisel en snoeihout, terwijl het op donderdag 9 april tussen 13 en 15 uur de beurt is aan Hoegaarden centrum en Nerm. Daarna zal het containerpark tot eind april eenmaal per week op woensdag tussen 13 en 15 uur open zijn. Bijkomend is er een extra opening voorzien op zaterdag 18 april tussen 10 en 14 uur voor de mensen in cruciale beroepen.

Normaal is het containerpark van Hoegaarden gesloten en zijn de inwoners aangewezen op 11 DifTar gewichtsparken uit de regio, voor de Hoegaardiers in eerste instantie dat van Tienen.