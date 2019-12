Geen nachtmis op Kerstavond Christian Hennuy

18u50 0 Hoegaarden Parochieassistente Liesbeth Goris laat via haar facebookpagina ‘Pastorale eenheid Kerk in Hoegaarden’ weten dat er dit jaar voor het eerst geen nachtmis zal zijn in Hoegaarden op Kerstavond.

Kerstavond wordt gevierd om 18 uur in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden, en om 19.30 uur in Sint-Ermelindis Meldert. In Outgaarden worden geen missen meer georganiseerd. Op Kerstdag is er om 9.15 uur een viering in Sint-Jan Hoxem en om 10 uur in de Sint-Gorgoniuskerk. Deze mis wordt opgeluisterd door een kinderkoor.

Er wordt wel via vernoemde facebookpagina een enquête georganiseerd om te zien of er voldoende belangstelling is voor een nachtmis. Bij grote reactie zou een nachtmis kunnen overwogen worden.