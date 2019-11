Geen hoop meer voor de Boskabouters Christian Hennuy

11u02 4 Hoegaarden Het is ‘over en out’ voor het kleuterschooltje De Boskabouters uit Meldert. Ze hoeven geen steun meer te verwachten van hun eigen inrichtende macht, noch van andere scholen in hun Paulus scholengroep, noch van hun actiecomité De BosKabouwers, en ook niet van de gemeente Hoegaarden. Gewoon Wit oppositieraadslid Herwig Princen had er een agendapunt over toegevoegd op de gemeenteraad in Hoegaarden, in de hoop een oplossing te vinden voor het schooltje. Vergeefs.

Half oktober kondigde het schoolcomité aan dat het kleuterschooltje ging sluiten, omdat er nog maar 9 kleuters waren. Raadslid Herwig Princen vroeg nu aan het College of ze al lang op de hoogte waren van deze beslissing, of er overleg was geweest met de inrichtende macht, en of er mogelijkheid was om dit schooltje over te dragen naar de gemeente om een kleuterschool in Meldert te waarborgen, dan wel als filiaal van de huidige gemeenteschool.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V): “Er waren meer mensen bezig met acties die de school van Meldert wilden redden, dan dat er ouders gevonden werden om daar hun kinderen naar school te laten gaan. Er is blijkbaar geen vraag van ouders uit Meldert om daar hun kinderen te plaatsen. Achter de schermen hebben we alles geprobeerd om de Boskabouters te helpen. Aan andere leden van die scholengemeenschap werd gevraagd om kleuters prioritair in te schrijven voor het lager onderwijs, maar dat werd afgewezen. Er zijn wel drie kleuters ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisschool (GBS). Wij willen voor de GBS de beste kwaliteit van onderwijs, maar de school is nu al op drie locaties gevestigd: in de Doelstraat, aan de Polder en in Outgaarden. Met een vierde vestiging wordt het nog moeilijker. Er is bovendien geen vraag naar vanuit Meldert”.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) verduidelijkte waarom het schooltje in Meldert geen succes had: “Een deel van de bevolking komt naar Hoegaarden, een ander deel neemt de kinderen mee richting Boutersem en de E40 op weg naar hun werk. En Boutersem komt dan nog kinderen ophalen op ons grondgebied, hoewel dat niet toegelaten is.”

Schepen Filip Havet (CD&V), zat tot voor kort in de schoolraad en was ook één van de actievoerders bij de BosKabouwers: “Uiteraard moet een gemeenteraad zich niet moeien met de beslissingen van een inrichtende macht. Meldert was geen interessante partner voor andere scholen uit de groep om te fuseren. De gebouwen in Meldert zijn hopeloos verouderd en renovatie zal veel geld kosten. De gelden die we bij de ‘BosKabouwers’ ingezameld hebben zijn grotendeels besteed aan de klascontainers die nu in het Sint-Janscollege staan, en waar de Boskabouters hun laatste jaar verder zetten. De rest van de gelden hebben we overgemaakt aan de inrichtende macht. Onze vereniging is opgeheven.”

Alle uitleg ten spijt blijft het toch onduidelijk waarom, ondanks alle acties, mensen uit Meldert hun kinderen niet in eigen dorp naar school willen laten gaan.