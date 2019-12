Geen belastingsverhoging, wel afbouwen schuld Christian Hennuy

23 december 2019

11u05 2 Hoegaarden In Hoegaarden werd het meerjarenplan 2020 – 2025 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De CD&V-meerderheid gaat prat op meer dan 11,7 miljoen euro investeringen, maar oppositieraadsleden van Gewoon Wit en N-VA vonden het een grijs, vlak en weinig concreet plan. “Zorgen dat Hoegaarden geen overstromingen meer kent, blijft een prioriteit, maar dat kost geld”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

Een verhoging van de belastingen komt er niet: de aanslagvoet van de personenbelasting blijft behouden op 7,5%, terwijl de 787 opcentiemen op de onroerende voorheffing, behouden blijven.

Om de investeringen te doen rekent de gemeente op 6,263 miljoen euro subsidies, bijna 2 miljoen uit de eigen gemeentekas en 3,5 miljoen euro uit nieuwe leningen. Ondanks deze leningen zal er voor 3, 323 miljoen euro aan schuldafbouw gedaan worden. Terwijl de gemeente in 2013 nog 17 miljoen schulden had, is dat nu gezakt tot 10,5 miljoen euro en zou het in 2024 tot 7,170 miljoen moeten zakken, of 1024 euro per inwoner, een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde van 1300 euro. Er wordt gehoopt uit de verkoop van het kapittelhuis, de kerk en de pastorie van Outgaarden, tegen 2024 wel 950.000 euro binnen te halen. “Als die verkoop niet doorgaat, komen jullie zwaar in de problemen”, aldus raadslid Herwig Princen (Gewoon Wit).

Er komen voor 4 miljoen investeringen in riolerings- en erosiewerken in Meldert, Hoxem, Hauthem, Kauterhof en Rommersom. De werken in Hauthem zijn al aan de gang. Er gaat 2,890 miljoen euro naar herstelling van wegen, voetpaden en parking, 1,210 miljoen euro investering in het gemeentelijk onderwijs, 832.000 euro klimaatinvesteringen in het patrimonium en 1 miljoen voor opknappen van kiosk, woonzorgcentrum, kerken en kapellen. In de sporthal wordt 350.000 euro geïnvesteerd.