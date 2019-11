Geen asbest in dak sporthal



Christian Hennuy

04 november 2019

16u31 2 Hoegaarden Alvorens over te gaan tot de vernieuwing van de dakbedekking van de sporthal van Hoegaarden met isolatie door Fluvius, worden er een aantal onderzoeken uitgevoerd. Zeker is al dat er geen asbest in het dak zit. Of er zonnepanelen komen, is nog niet geweten.

“Er werd geen asbest gevonden in het dak, na onderzoek, maar of de constructie sterk genoeg is voor de plaatsing van zonnepanelen is nog niet duidelijk. Daar zal bijkomend onderzoek voor nodig zijn. Het dak bestaat uit verschillende lagen roofing en er werd ook al onderzocht waarom daar op veel plekken blaasvorming is. We moesten ook kijken of er geen lekken zijn”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Door het stabiliteitsonderzoek zal men weten of het dak geschikt is voor zonnepanelen. De prijs voor de onderzoeken was geraamd op 5384,50 euro, BTW inbegrepen.