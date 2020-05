Geen activiteiten bij Hoxem kermis, wel een afgeslankte processie met 10 personen Christian Hennuy

25 mei 2020

18u08 0 Hoegaarden Door de coronamaatregelen zijn alle activiteiten rond Hoxem- kermis, de kleinste deelgemeente van Hoegaarden, afgelast. Voor ambiance zal het nog een jaartje wachten zijn. De processie op zondag 7 juni vindt wel plaats maar in een wel zeer afgeslankte versie.

“Met spijt in het hart moeten we meedelen dat we, in navolging van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad, dit jaar geen activiteiten rond Hoxem kermis kunnen organiseren. Wie reeds inschreef voor de rommelmarkt krijgt zijn geld terug”, aldus een mededeling van het ontmoetingscentrum. Geen ambiance dus zoals vorig jaar bij Hoxem kermis, toen er voor het ontmoetingscentrum een feesttent stond opgesteld en plaatselijk zanger Freek Vanrooy kwam optreden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De processie vindt wel plaats op zondag 7 juni. “We gaan de eucharistieviering live streamen vanuit de Sint –Janskerk, achter gesloten deuren om 10 uur. E.H. Andy Penne zal voorgaan in deze viering en ikzelf zal assisteren. Je kan deze viering volgen via Facebook via profiel of You Tube Andy Penne “, aldus parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris. “We gaan ditmaal in de processie rondgaan met 10 personen, waarbij twee muzikanten. In mei bij de processie van Hauthem hebben we een rondgang gemaakt met drie personen en daar was ook belangstelling voor”.

Het ontmoetingscentrum van Hoxem hoopt alleszins op 5 juli en 2 augustus weer te kunnen openen als dorpscafé, en geeft ook afspraak voor Hoxem-kermis in 2021, tijdens de weekends van 29-30 mei en 5-6 juni.