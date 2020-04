Gedeeltelijke werkloosheid in

productie brouwerij Hoegaarden Christian Hennuy

23 april 2020

17u06 20 Hoegaarden Ook voor de Hoegaardse brouwerij heeft de wereldwijde coronacrisis gevolgen. Zo wordt er vanaf volgende week gedeeltelijk technische werkloosheid ingevoerd voor de werknemers van het productieproces. In totaal gaat het om een 24-tal mensen die afwisselend in technische werkloosheid worden geplaatst, in de brouwzaal. Tot hoelang deze maatregel zal duren, is nog niet geweten.

“Omdat er momenteel te weinig vraag is wordt vanaf volgende week in de brouwzaal, waar Hoegaarden en Grand Cru wordt gebrouwen, gedeeltelijk technische werkloosheid ingevoerd. Het gaat dus alleen om de productie in de site de Kluis, want in Altenaken aan de flessenlijn blijft men evenwel 7 dagen op 7 werken en de blikkenlijn in Altenaken gaat volgende week zelfs van twee naar drie ploegen, ook 7 dagen op 7. Op die blikkenlijn worden onder meer Hoegaardse witte en Stella Artois afgevuld.

“Wat ons tegensteekt is dat het personeel steeds opgejaagd wordt om de productie op te drijven, maar dat er nu toch gedeeltelijk technische werkloosheid wordt ingevoerd”, klinkt het bij de vakbonden. Bij de vakbonden is men ook ongerust over het feit dat de CAO voor de mensen die bijkomend aangeworven werden om 7 dagen op 7 te kunnen werken, een 15-tal in totaal, nog altijd niet in orde is. “Wij dringen daar al lang op aan, maar nu is de Federale Overheidsdienst geweest en die heeft hiervoor uitstel gegeven tot 1 juni”, aldus de vakbonden.